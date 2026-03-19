Inter, interrotto il silenzio stampa: sabato Chivu parlerà in conferenza
L'Inter interrompe il silenzio stampa iniziato dopo il pareggio di sabato scorso contro l'Atalanta per via di alcune scelte arbitrali che non sono state gradite dal club nerazzurro. Cristian Chivu infatti tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in programma per domenica al Franchi alle ore 20:45. Questo quanto comunicato ufficialmente dal club:
"Dopo il pareggio contro l'Atalanta a San Siro l'Inter si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45. Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per sabato 21 marzo alle 14:30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club".
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