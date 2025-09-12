AEK Atene sempre più "italiana": vicino l'ex Inter Joao Mario

di Redazione FV

Un altro ex Serie A è prossimo a sbarcare all'AEK Atene, squadra avversaria della Fiorentina il 27 novembre nel girone di Conference League. Si tratta dell'ex Inter Joao Mario, ala portoghese, che nella squadra greca ritroverà gli "italiani" Strakosha, Brignoli, Marin, Pereyra e l'ex viola Jovic.

Con il passaggio in prestito al club giallonero il classe 1993 ritrova anche la Conference League dopo aver fallito l'accesso alla coppa europea con il Besiktas. La squadra turca è infatti stata sconfitta a sorpresa dal Losanna ai play-off di fine agosto.