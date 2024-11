FIORENTINA, Il secondo ko consecutivo in Coppa Italia e l'epica vittoria di Wembley

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato la finale di Coppa Italia della stagione 1959-1960, persa dai viola per 3-2 dopo i tempi supplementari contro la Juventus e la vittoria dei viola per 1-0 allo stadio di Wembley in Champions League contro l'Arsenal nella stagione 1999.

COPPA ITALIA 1959-1960

Finale - 18 settembre 1960

Juventus-Fiorentina 3-2 dts (Montuori, Da Costa)

Dopo aver superato Como, Inter e Torino, la Fiorentina si trova ad affrontare in finale la Juventus. Una partita che si risolverà solo ai tempi supplementari e che significherà la seconda sconfitta di fila in finale di Coppa Italia per i viola dopo il ko della stagione precedente contro la Lazio. Da notare come la finale venga disputata all'inizio della stagione successiva e non al termine di quella 1959-1960.

CHAMPIONS LEAGUE 1999-2000

Fase a gironi - 27 ottobre 1999

Arsenal-Fiorentina 0-1 (Batistuta)

Una delle partite più iconiche della storia della Fiorentina per quanto riguarda le competizioni internazionali, rimasta nel cuore dei tifosi per la prestazione fantastica degli uomini di Trapattoni, con un Batistuta straordinario ma anche con Rossitto autore di una prestazione magnifica e protagonista anche della nostra trasmissione con un ricordo del match.

