ZOFF, Italia ripartenza incoraggiante. Inter la favorita

FirenzeViola.it

L'ex allenatore della Fiorentina, a Firenze nel 2005, e portiere della Juventus e della Nazionale, con cui si è laureato campione del mondo nel 1982, Dino Zoff ha rilasciato un'intervista al quotidiano TuttoSport. Queste alcune delle sue dichiarazioni sul campionato e sugli azzurri di Spalletti: " La favorita per lo scudetto? Metto l’Inter davanti a tutte, senza dubbio: la rosa dei nerazzurri è la più attrezzata in Italia e sono ripartiti da dove avevano lasciato. Ma credo che la lotta possa essere aperta a diverse squadre, tra le quali anche il Milan e il Napoli: la loro stagione è iniziata con qualche disavventura, ma si tratta di progetti nuovi e dispongono di tutto il tempo per piazzarsi stabilmente ai vertici. Lì dove mi aspetto anche la Juventus, naturalmente. I bianconeri vanno annoverati ogni anno tra i candidati allo scudetto quasi, per definizione, e a maggior ragione dopo gli ultimi colpi di mercato".

Come ha visto gli azzurri in Nations League?

"La ripartenza dopo l’Europeo è stata incoraggiante. Ho visto una squadra molto cambiata, anche nel modo di stare in campo. Più consapevole, più quadrata. Le premesse sono positive, ora occorre proseguire su questa strada: un altro fallimento nella rincorsa ai Mondiali sarebbe senza mezzi termini una tragedia".