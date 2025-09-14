Zero gol e pochi tiri, Kean lascia a secco la Fiorentina: con il Napoli si è percepita la solitudine

Anche il Corriere Fiorentino analizza la prestazione di Moise Kean e il rendimento fino a qui, dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli per 3-1. Si è percepita la solitudine dell'attaccante viola, si legge sul quotidiano. Kean è così, per effetto più che per causa, il volto di una proposta ancora poco lineare e continua nell’arco dei 90 minuti. Appaiono lontani i tre gol segnati dal classe 2000 nelle due sfide a Estonia e Israele con la maglia azzurra addosso, reti che avevano condotto con slancio Kean alla ricerca della prima scintilla stagionale in maglia viola.

Attorno all’ex Juventus si sono succeduti fin qui uomini, caratteristiche e interpretazioni diverse, ma la sceneggiatura è rimasta la stessa. Non sono mancati i momenti di scarsa lucidità e di frustrazione per il numero 20 viola, anche con i compagni e soprattutto nel primo tempo. Comprensibile, considerando la fame di gol che scorre nelle vene di Kean. Il futuro prossimo non può prescindere da un Kean più cercato e coinvolto, come effetto di una proposta più brillante, precisa ed efficace.