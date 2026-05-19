L'infortunio di Parisi complica il mercato viola, Repubblica: "Ora serve un sostituto"

L'infortunio di Parisi complica il mercato viola, Repubblica: "Ora serve un sostituto"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:18Rassegna stampa
di Redazione FV

L’infortunio di Fabiano Parisi al legamento crociato del ginocchio destro, oltre a rappresentare una bruttissima notizia per il ragazzo, complica anche le strategie di mercato della Fiorentina. Considerato uno di quei giocatori da cui ripartire, sottolinea La Repubblica, Parisi dovrà essere sicuramente sostituito nella prima parte della prossima stagione, in attesa del recupero completo. Tra l'altro il suo buon campionato aveva smosso qualcosa anche in uscita, con l’interesse di tanti club, ad esempio il Como, il che rendeva Fabiano un potenziale uomo mercato.

Nulla di tutto ciò. Forte del contratto rinnovato fino al 2029 Parisi da oggi inizierà il suo lento recupero.