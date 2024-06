ZANIOLO, Trattativa tra Dea e Galatasaray: il punto

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la trattativa tra l'Atalanta e Nicolò Zaniolo è andata avanti fino a ieri sera. La presenza in Italia del d.s. del Galatasaray Cenk Ergun ha reso le ultime 48 ore infuocate intorno a questo affare. I bergamaschi hanno insistito per tutta la giornata sia perché convinti ormai che sia un'occasione tecnica da portare a casa sia perché la Fiorentina non molla la presa. I viola sarebbero infatti pronti a sborsare 22-23 milioni con l'obbligo per avere Zaniolo. Il quale però avrebbe messo al primo posto l'Atalanta.

Un po' perché vorrebbe lavorare con Gian Piero Gasperini e un po' perché ci sarebbe la Champions da disputare. E così l'incontro di ieri è durato a lungo per cercare di limare il più possibile i dettagli. L'Atalanta preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, un'operazione da circa 20 milioni complessivi compreso l'onere del prestito di questa estate. A Bergamo pensano a questa operazione strutturata come quella di anno fa per De Ketelaere.