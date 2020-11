ZAMBROTTA, Chiesa? Viola non un club qualunque

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Milan e Juventus Gianluca Zambrotta, ha parlato così dell'ex viola Federico Chiesa, soffermandosi anche sulla sua opinione riguardo l'ambiente fiorentino: «Federico ha dimostrato già a Firenze, non in un club qualsiasi: sa cosa vuol dire, per esempio, puntare all’Europa. Sta crescendo e oggi ha una chance unica: nella conclusione mi ricorda il padre, inoltre ha una forte personalità».