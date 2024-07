VRANCKX, Viola pronta ad alzare l'offerta a 13 milioni

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il nome più caldo per il centrocampo viola è quello di Aster Vranckx. Secondo quanto scrive La Nazione la società viola avrebbe fatto un passo avanti alzando l'offerta. La trattativa con il Wolfsburg non è mai stata facile (e obiettivamente non lo è anche in queste ore), ma la sensazione è che la Fiorentina stia prendendo la decisione di spingersi nella direzione di una proposta economica (13 milioni) che inizia ad avvicinarsi molto alle pretese del club tedesco.