VLAHOVIC, Paratici lo vuole per sostituire Harry Kane

Come scrive La Repubblica, Harry Kane è disposto a tutto per convincere il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha lasciarlo andare al Manchester City. Non esattamente uomo incline a cedere alle mosse estreme, Levy: niente sconti sulla richiesta di 200 milioni. Il nuovo ds Paratici però studia già Vlahovic (anche lui) come sostituto. Perché a certe cifre vendere il migliore può diventare una vittoria.