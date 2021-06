VLAHOVIC, L'attaccante serbo fa gli straordinari

A fare gli straordinari, Vlahovic ha imparato da Ribery. Anche scegliendo, durante l’ultima stagione, di intrattenersi per il defaticante al ritorno da una trasferta, in piena notte. Il serbo, però, non si sta risparmiando nemmeno adesso, in vacanza. Nelle sue storie, prima ha rilanciato una sua foto in azione, in maglia viola, quasi a testimoniare la costante “fame” di pallone, poi si è mostrato in una sessione di workout….notturno.