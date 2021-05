VLAHOVIC, Il Milan potrebbe sfruttare il bonus CL

Il Corriere della Sera aggiunge dettagli sul tentativo che il Milan vuole effettuare per accaparrarsi Dusan Vlahovic, dal momento che i rossoneri necessitano un vice Ibra, poiché Mandzukic non verrà riscattato. Commisso - scrive il quotidiano - adesso chiede 60 milioni. Troppi. Per tutti, non solo per il Milan. La trattativa è già iniziata, ma Maldini potrà formalizzare un’offerta solo quando potrà contare sull’assegno da 50 milioni che la qualificazione in Champions porta con sé.