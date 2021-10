VLAHOVIC, Il caso del contratto non lo distrae

"L’ho visto carico, gasatissimo e con la stessa incredibile fame di sempre. Per me è tutto a posto". Due giorni fa Italiano aveva già fatto capire cosa intendeva fare con Vlahovic. Continuare a puntarci, declassando il caos contrattuale intorno al serbo da enorme guaio a leggero fastidio. Logico, considerando la forza del giocatore e la concorrenza sostanzialmente nulla in quella posizione di campo. L’unica altra punta in rosa, Kokorin, ha giocato meno di mezzora in queste prime sette gare di campionato divise in tre spezzoni. E, a scanso equivoci, ha rimediato un problema fisico in settimana che lo ha estromesso dai 24 convocati per la partita di stasera. Fin quando vestirà il viola ed almeno per altri due mesi e mezzo (fino al mercato di gennaio) Vlahovic deve essere una risorsa. La principale per giunta.