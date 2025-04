Vlahovic, i suoi numeri alla Juventus sono simili a quelli con la maglia viola

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport si concentra sui numeri e le statistiche di Dusan Vlahovic. Il numero 9 serbo nel gennaio del 2022 passò dalla Fiorentina alla Juventus e all'esordio in bianconero realizzò il primo di 7 gol firmati in quel finale di stagione con la maglia a strisce.

Tre anni dopo i numeri di Vlahovic parlano di un calciatore che ha segnato 42 gol e 7 assist in 99 presenze in Serie A con la Juventus. Numeri che sono in realtà molto simili a quelli registrati in maglia viola, 44 gol e 7 assist in 98 partite di campionato. La domanda che si pone il quotidiano torinese allora è questa: Vlahovic alla Juventus è migliorato, peggiorato o semplicemente ha smesso di crescere?