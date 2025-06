Prosegue l'attesa, le partite decisive si giocano più avanti, ma intanto Pioli detta le prime strategie

Un’altra settimana di attesa, probabilmente non l’ultima. Eppure in casa Fiorentina il mercato sembra muoversi lo stesso, evidentemente anche grazie alle primissime indicazioni del nuovo tecnico Pioli destinato a farsi vedere in città soltanto il prossimo mese. Valutazioni già avviate insomma, al netto di un accordo ancora da ufficializzare visto che l’Al Nassr è ancora alla ricerca di un sostituto del tecnico parmigiano (e non sono un caso le voci su Spalletti).

L’attacco prima di tutto

Si spiegano anche così gli interessi ormai noti dei viola verso due centravanti di recente finiti in Turchia ma più che disposti a far ritorno in Italia. Resta Dzeko, tra i due, il nome più gettonato nonché l’affare più avviato e se la concorrenza del Bologna resta l’ostacolo principale anche su Immobile non mancano le altre pretendenti, a cominciare dal Milan che accoglierebbe volentieri l’ex laziale

Il silenzio su Dodò

Di certo tra le questioni più importanti da affrontare ci sono almeno tre nomi che possono fare la differenza nella costruzione della Fiorentina di domani. Dodò, Gudmundsson e Kean rappresentano tre tasselli fondamentali, seppure sul brasiliano sia calato un silenzio eloquente. In assenza del rinnovo l’esterno destro punta a nuove esperienze, magari a Barcellona dove non mancano gli estimatori.

Le partite per Kean e Gudmundsson

I viola sono forti di due anni di contratto, si tratta di capire che tipo di offerta arriverà, mentre per Gud e Kean servirà attendere ancora. Chi? Il Genoa per capire bene se sull’islandese davvero ci sono altre squadre (e se i paletti del riscatto a 17 milioni possono essere ritoccati) ma anche il centravanti stesso, per tramutare in certezza le sensazioni di una permanenza ancora ben poco scalfite da voci di un club disposto a pagare 52 milioni di clausola rescissoria.