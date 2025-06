Fiorentina in ansia per Kean, su di lui ci sono anche gli arabi dell'Al-Qadsiah

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina parlando di Moise Kean, della clausola da 52 milioni (attiva dal 1 al 15 luglio) e dell'interessamento concreto di una società saudita, l'Al-Qadsiah. La società araba sembrerebbe intenzionata a sborsare i soldi necessari per portare in medio oriente il classe 2000 e avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage dell'ex Juventus per capire la fattibilità dell'operazione. La Fiorentina così non è padrona del proprio destino. L'obiettivo del club viola quindi ora è quello di ridiscutere il contratto di Kean, adeguarlo economicamente e, soprattutto, eliminare la clausola prima che questa entri in vigore.

Da parte sua comunque il centravanti piemontese ha dato priorità alla Fiorentina, il club con cui è rinato. L'anno prossimo poi, ammesso che l'Italia si qualifichi, c'è il mondiale e Kean non può mancare quell'appuntamento. Tra le squadre interessate al bomber piemontese, oltre all'Al-Qadsiah, ci sarebbero anche il Manchester United e il Fenerbache di Mourinho.