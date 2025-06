Mercato, Pradè vuole tentare l'affondo per Fazzini: tanta concorrenza per il fantasista dell'Empoli

vedi letture

La Nazione oggi in edicola parla di mercato e di un ritorno di fiamma della Fiorentina per Jacopo Fazzini. In realtà il fuoco sembrerebbe non essersi mai spento, il centrocampista dell'Empoli piace da tempo ai viola anche se nelle scorse sessioni di mercato non si erano verificate le condizioni per poterlo portare a Firenze. Con la retrocessione del club di Corsi ovviamente il mercato intorno ai gioielli azzurri si è scatenato. Fazzini non rimarrà all'Empoli in Serie B e tante sono le squadre interessate al talento massese in questo momento impegnato con l'Under 21 di Nunziata all'Europeo di categoria. Lazio, Torino, Bologna, Napoli, ma anche il Benfica all'estero.

I gigliati però stanno lavorando sotto traccia da mesi con l'obiettivo di portare al Viola Park un centrocampista duttile capace di fare la mezzala e il fantasista. A centrocampo la Fiorentina dovrà intervenire anche per acquistare un regista. Il nome più chiacchierato è quello di Ismael Bennacer, protagonista nel Milan scudettato di Stefano Pioli, anche se sembra più una suggestione che un nome veramente spendibile per il mercato gigliato. Altre ipotesi sono quelle di Asllani e Ricci. C'è poi anche un altro ritorno di fiamma, quello per Frendrup del Genoa, valutato non meno di 25 milioni.