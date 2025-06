Pioli, una viola su misura per Kean per convincerlo a restare a Firenze

Stefano Pioli diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina solamente dai primi giorni di luglio ma sta già lavorando da remoto per costruire un a viola a misura di Moise Kean. Il tecnico parmense intende fare del centravanti vercellese un pilastro anche della sua Fiorentina. Per questo motivo, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'idea iniziale di Pioli potrebbe essere quella di dare continuità al 3-5-2, modulo con cui Kean nella seconda metà della passata stagione si è espresso alla grande. L'ex Milan non è integralista rispetto allo schema tattico, se con i rossoneri aveva usato principalmente il 4-2-3-1, oggi è pronto a cambiare in base alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. In questa direzione si sta muovendo anche il mercato. In avanti per ora la Fiorentina non sta cercando ali ma un vice Kean che possa dargli un turno di riposo ma anche giocare al suo fianco. Il nome giusto sembra essere quello di Dzeko, per cui questa settimana potrebbe essere decisiva.

Al Viola Park hanno pronto un contratto biennale a 2 milioni a stagione ma occhio alla concorrenza del Bologna. Le altre indicazioni riguardano un regista, si sono fatti i nomi di Bennacer e Asllani, e un vice Dodo, il nome giusto potrebbe essere quello di Marusic. In caso in cui Dodo dovesse partire, i viola chiedono non meno di 30 milioni, ai gigliati piace Ratiu del Rayo Vallecano. Un'altra pista porta invece a Davide Calabria che Pioli conosce molto bene.