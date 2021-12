VLAHOVIC, Adesso mette nel mirino Gabriel Batistuta

Il Corriere Fiorentino si focalizza su Dusan Vlahovic, che ieri ha segnato per la sedicesima volta in campionato su 18 presenze. L’attaccante, in gol sei volte di fila in A, è sulla scia anche di Gabriel Omar Bastistuta, l’unico nell’era dei tre punti ci era riuscito. Senz’altro è presto - si legge - per ragionare di record di gol in undici partite di seguito, ma con Vlahovic mai dire mai.