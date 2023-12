VIOLA, Riparte la corsa alla Champions League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: Fiorentina entusiasmante. Una gara che ha messo in vetrina tute le qualità(tantissime) dei viola e tutte le debolezze della Salernitana. Al Franchi non c'è mai stata partita. Sugli scudi i due centrocampisti Arthur e Duncan, bene Beltran che dimostra di avere ottime qualità, soprattutto nel dialogo con i compagni, e che riesce anche a sbloccarsi.

Ottima prova anche di Riccardo Sottil, che segna e fa assist(unico neo il dito alla bocca dopo la rete). Insomma una grande viola che riparte nella corsa verso la Champions League. Da sottolineare come la Fiorentina, grazie ai primi gol in campionato di Beltran e Sottil, abbia portato ad 11 il numero di calciatori a segno in Serie A. Segnale di come sia la squadra e non qualche singolo la vera forza di questo gruppo.