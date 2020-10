VIOLA, Quarta, Barreca e Callejon: si riparte così

Lucas Martinez Quarta e Antonio Barreca saranno subito dei giocatori della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative della società viola una volta venduto Federico Chiesa. Callejon arriverà una volta ceduto il giovane alla Juventus, e una piccola percentuale la mantiene ancora il complicatissimo affare Milik. C'è in pratica una sola certezza: l'ultimo giorno di mercato della Fiorentina non sarà noioso, sottolinea la rosea. Il difensore del River arriverà per puntellare il reparto e in vista degli addii della prossima estate: ieri le visite, si trasferirà per una cifra attorno ai 7 milioni con bonus per altri 6. A sinistra invece arriverà Barreca in prestito con diritto dal Monaco (QUI i dettagli). Potrebbe uscire Ceccherini se arrivasse un'offerta vantaggiosa.