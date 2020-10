VIOLA PARK, Si pensa a spazi per Astori e Rialti

Il Corriere dello Sport torna sul nuovo centro sportivo della Fiorentina, presentato ieri dal patron Rocco Commisso a Bagno a Ripoli. Due arene: una da 3000 posti e una da 1500, dieci campi da calcio, una villa ristrutturata come corpo centrale e un massimo di 18 mesi (12 prefissati) per tagliare ufficialmente il nastro. In più - sottolinea il quotidiano - c'è la volontà da parte del club di continuare a far vivere in casa propria il ricordo di Davide Astori e Alesandro Rialti, per questo si stanno valutando gli spazi possano essere loro dedicati.