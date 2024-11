VIOLA PARK, La storia dei reperti romani durante i lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, ieri pomeriggio il focus al Viola Park non è stato sulla Fiorentina ma sugli scavi. Si perché durante i lavori i costruzione del centro sportivo lo studio Archea ha scoperto un mondo sotterraneo nel territorio di Bagno a Ripoli. Lo studio, insieme ad Archeologia Viva, ieri ha indetto una conferenza stampa proprio per parlare dei reperti recuperati, ovvero una fattoria di epoca romana, una strada e una necropoli risalenti allo stesso periodo. Il materiale come detto anche dal direttore generale viola Ferrari è stato recuperato e restaurato.