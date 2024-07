VIOLA PARK, Alle 18 il primo allenamento davanti ai tifosi

Questo pomeriggio alle 18:00 la Fiorentina di Raffaele Palladino andrà in scena per la prima volta davanti ai tifosi viola. Al centro sportivo di Bagno a Ripoli dalle 17:00 i supporters gigliati potranno accedere al Viola Park Summer Village e poi, gratuitamente anche su prenotazione, godersi l'allenamento di Biraghi e compagni. Saranno duemila i tifosi che avranno la possibilità di assistere alla seduta sulle tribune dello stadio Curva Fiesole ma, sia a causa del caldo, sia a causa di una Fiorentina ancora in fase sperimentale, difficilmente ci sarà un bagno di folla. Intanto ieri la squadra viola, dopo le visite mediche, è scesa per la prima volta in campo agli ordini di mister Palladino. Una rosa ancora da delineare con tanti esuberi, come Ikonè, Nzola e Pierozzi che si sono allenati a parte e Sabiri che neanche è sceso in campo, e tanti primavera da valutare.

Inoltre ieri è stata la prima volta sul terreno di gioco del Viola Park per Moise Kean. Dopo la firma sul contratto e la prima partitella con i compagni, oggi il battesimo davanti ai tifosi viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.