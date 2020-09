VIOLA, I nomi per il dopo-Chiesa: c'è El Shaarawy

La Fiorentina si tutela nel caso Federico Chiesa vada davvero alla Juventus. Il Corriere dello Sport - Stadio fa i nomi di coloro che la dirigenza viola sta prendendo in esame per sostituire il giovane classe '97 sulla fascia: si è sussurrato il nome di Jose Maria Callejon, svincolato, con oltre 320 gare in carriera per il quale però non ci sono ancora stati incontri ufficiali, poi dalla Spagna continuano a rilanciare quello di Gerard Deulofeu, ex Milan in uscita dal Watford. Tra le idee più suggestive cìè quella di Stephan El Shaarawy, 27 anni che dalla Cina sta cercando di rientrare in Italia per riprendersi la maglia azzurra della Nazionale.