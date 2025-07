Quei tre cambi a centrocampo e lo zampino di Pioli: su Cataldi sensazioni errate

vedi letture

C'è un reparto dove il mercato ha di fatto già cambiato radicalmente le cose in casa Fiorentina: è quello del centrocampo. Tre dei giocatori su cui la squadra della passata stagione aveva appoggiato le fondamenta, non sono stati riscattati e su questa decisione è evidente che il peso delle scelte di Pioli è stato decisivo, si legge su La Nazione. La Fiorentina non ha esercitato l’opzione sul riscatto di Folorunsho (con il Napoli), di Adli (con il Milan) e di Cataldi (con la Lazio). In particolare Cataldi poteva sembrare uno dei giocatori che avrebbero fatto il gioco anche della Fiorentina di Pioli. Sensazione sbagliata.