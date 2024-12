VIOLA, Firenze è carica e sogna l'ottava vittoria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Firenze freme, spera e sogna. Sarà tutto esaurito, al netto del restyling, lo stadio Artemio questa sera per il big match tra Fiorentina e Inter. Il merito di questo entusiasmo, che la Curva Fiesole proverà a trasferire in campo con una coreografia, è tutto di Palladino e dei suoi ragazzi che sono riusciti a raggiungere 7 vittorie consecutive in campionato. Da nove anni e un mese, quando in panchina c'era Paulo Sosa, i tifosi viola non vivevano una serata come quella in programma questo pomeriggio alle 18:00. Era il 9 gennaio 2016 e a Firenze arrivava la Lazio. Con una vittoria i gigliati avrebbero girato alla boa di metà campionato al primo posto con 41 punti. Invece vinse la Lazio, a gennaio la squadra non fu rinforzata e a fine stagione la formazione allenata da Paulo Sousa arrivò quinta.

La partita di oggi non sarà determinante anzi, nulla cambierà nella considerazione e nell’autostima che ci sono dentro al gruppo viola. Da quel trittico di partite con la rimonta sulla Lazio, il pareggio di Empoli e il successo contro il Milan, tutto è cambiato. La squadra viola ha trovato la sua identità inanellando vittorie e punti, fino ad arrivare ad una posizione di classifica in cui, almeno ai tifosi, non pone limiti ma solo orizzonti all'immaginazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.