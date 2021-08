VIOLA, Domani si riparte. Italiano ci crede

Poche ore al ritorno di Mou in Italia e al debutto, in campionato, di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ma più delle questioni legate al fumo dello Special One il tecnico viola è concentrato su come uscire dall’Olimpico con una buona prestazione. E magari con qualcosa di concreto. Imbrigliare il gioco a centrocampo dei giallorossi è il nodo di una trasferta da sempre complicata che ha regalato più dolori che gioie. Ma Italiano non è uno che tiene dietro ai numeri, soprattutto quando si tratta di percentuali. Dunque la linea mediana sarà la chiave, dove stazionano con grande qualità Pellegrini, Cristante per non parlare dell’ex Veretout e del talento di Mkhitaryan. Detto degli avversari, al momento nella zona nevralgica del campo, in chiave viola, pare esserci un solo ballottaggio: quello tra Castrovilli e Maleh. A riportarlo è La Nazione.