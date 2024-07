VIOLA, Domani si parte. 31 convocati e pubblico al V.P.

Come sottolinea Il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna, ieri la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo al Viola Park in partenza domani lunedì 8 luglio. Una lista da cui mancano i calciatori che sono sono, o sono stati, impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi gli argentini impegnati in Copa America Nico e Quarta, l'Albicelste che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi Beltran, i due reduci dall'Europeo Milenkovic e Barak e il marocchino Amrabat. Per Palladino inizia così il lavoro sul campo con unico volto nuovo, che domani svolgerà le visite mediche, Moise Kean. Nella rosa ancora virtuale, formata 31 giocatori, a disposizione del nuovo tecnico ci sono anche Brekalo e Sabiri, rientrati dai rispettivi prestiti all'Hajduk Spalato e all'Al-Ali, ma soprattutto tanti giovani da valutare. Oltre a quei ragazzi di rientro dai prestiti in giro per la penisola, come i vari Lucchesi, Bianco e Distefano, Palladino ha chiamato anche tanti giovani della Primavera di Galloppa. Nello specifico Baroncelli, Caprini, Fortini, Koaudio, Leonardelli e Rubino.

In attesa degli sviluppi di mercato tra entrate e uscite, i tifosi quest'anno potranno vedere dal vivo le prime prove tattiche del tecnico napoletano. A partire da mercoledì saranno in totale cinque le sedute pomeridiane aperte al pubblico presso lo stadio Curva Fiesole. La prima amichevole invece è fissata per domenica 14 luglio alle 18:30 contro la Primavera. I cancelli del centro sportivo gigliato si apriranno dalle 17, ma già da 15 minuti orima sarà possibile parcheggiare nel parcheggio provvisorio. Il programma si chiuderà il 19 luglio con il secondo test match contro la Reggiana. Poi il gruppo partirà per l'Inghilterra, dove andrà in scena la seconda fase della preparazione con tre amichevoli già fissate.