VIOLA, Dodo e Kayode: amici e non rivali sulla fascia destra

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul rapporto che si è instaurato tra Dodo e Kayode. I due terzini destri gigliati non sono due rivali in lotta per una maglia da titolare, bensì due amici. Negli anni tra loro è nato un bellissimo rapporto che è andato oltre la sfida quotidiana per conquistarsi un posto nell'undici di partenza prima di Italiano e ora di Palladino.

A dimostrazione di questo il classe 2004 è stato il primo a congratularsi con il compagno per la chiamata con la nazionale verdeoro e ieri sui social ha postato una bella frase in portoghese per il compleanno del brasiliano. Nel giorno dei 20 anni di Kayode però fu l'ex Shakhtar a dimostrare il suo affetto verso il classe 2004 con una bella frase postata sui suoi profili social: "Continua a essere la meravigliosa persona che sei. Sono un tuo fan: conta sempre su di me". Insomma sulla corsia destra della Fiorentina c'è una competizione sana che fa bene ad entrambi i giocatori. Non a caso Dodo ha coronato il suo sogno di giocare per la Selecao, mentre Kayode ha esordito con la rappresentativa Under21 dell'Italia.