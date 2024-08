VIOLA, Ancora cantiere aperto ma vincere fa bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola analizza il successo, per 2-1, in amichevole della Fiorentina contro il Montpellier. A meno di due settimane dall'esordio stagionale, in campionato a Parma contro i ducali il 17 agosto, la formazione gigliata ha ottenuto, seppur in amichevole, una vittoria importante per il morale contro una squadra di Ligue1. Arrivati ormai al 5 agosto alcune chiavi del gioco di Palladino le abbiamo intuite, dal modulo, il 3-4-2-1, al giro palla veloce passando per una maggiore verticalità rispetto ad Italiano. Ovviamente ancora c'è tanto da migliorare ed affinare, considerando pure che la difesa al Tardini sarà per due terzi diversa rispetto a quella vista ieri, da Comuzzo-Ranieri(squalificato alla prima in Serie A)-Biraghi, a Quarta-Pongracic-Biraghi.

Le cose comunque ieri sera non sono mancate, da un Ikonè che sembra diverso rispetto a quello delle ultime due stagioni a Firenze, all'intesa tra Sottil e Kean, fino alla capacità dei viola di costruire azioni pericolose. Ieri poi a segno, con la rete del definitivo 2-1 Bianco, e applaudito Moise Kean che ha già preso il quarto palo da quando è sbarcato sulle rive dell'Arno.