FirenzeViola Il Toro che riscatta Biraghi apre le danze sul mercato, ma per le altre questioni servirà pazienza

Nel silenzio generale il riscatto del Torino di Cristiano Biraghi diventa una notizia, anche perché l’ipotesi di un suo ritorno a Firenze era rimbalzata da più parti. Invece al termine di una settimana che, almeno in casa viola, è filata via sull’asse Bagno a Ripoli-Riad il passo decisivo l’hanno fatto i granata, esercitando un riscatto simbolico da circa 100 mila euro e soprattutto trovando un accordo con il terzino sinistro che sarebbe tornato volentieri alla corte di Stefano Pioli

Per i riscatti tempi dilatati

Di certo a margine della prima operazione ufficiale che riguarda i viola, dopo il riscatto di De Gea, emerge anche l’allungamento della finestra dedicata ai riscatti. Una settimana in più per raggiungere accordi non ancora formalizzati e, soprattutto nel caso dei viola, anche per farsi le idee più chiare sulle reali intenzioni del Genoa nei confronti di Gudmundsson. In altre parole, anche se nel corso della prossima settimana è già fissato un incontro, servirà ancora attendere per conoscere il futuro dell’islandese, ma pure di Cataldi del quale la Fiorentina dovrà parlare con la Lazio alla luce di un riscatto da 4 milioni.

Rumors a centrocampo e una difesa già pronta

Intanto intorno alla dirigenza cominciano a proliferare le prime ipotesi di mercato, quasi tutte legate al centrocampo che verrà. Con la ricerca di un regista appena avviata (e con i nomi di Bennacer o Asllani in ballo) la società è a caccia di tasselli importanti per la linea mediana, e non potrebbe essere altrimenti contando le incertezze dell’attacco (Kean su tutti) e una difesa che pare già pronta. Con Valentini di rientro da Verona, e un gruppo di centrali più o meno affidabili, è il reparto davanti a De Gea quello che pare meno bisognoso di ristrutturazione, ed è anche per questo che lo stesso Pioli, non appena s’insiederà sulla panchina viola, potrebbe ripartire proprio dalla stessa linea a tre con la quale il suo predecessore Palladino aveva chiuso l’ultima stagione.