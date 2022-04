VICARIO, Primo indiziato per la porta. Gli altri nomi

Il Corriere Fiorentino scrive che già da tempo i viola sono al lavoro per individuare il profilo giusto per la porta. Ferma restando la conferma di Terracciano, l’intenzione è quella di puntare su un giovane. E se per Carnesecchi della Cremonese (ma di proprietà dell’Atalanta) la concorrenza è già agguerrita, per il venticinquenne Vicario dell’Empoli le cose potrebbero essere più semplici. Dopo aver preso in considerazione i profili di Meret, Cragno del Cagliari e Provedel dello Spezia, sarebbe quello del numero uno azzurro uno dei nomi più seguiti al momento, anche per la buona prestazione in occasione dell’ultima gara giocata dall’Empoli al Franchi.