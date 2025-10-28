Verso San Siro: Pongracic-Comuzzo e Mandragora-Sohm, ecco i due ballottaggi
FirenzeViola.it
Alla vigilia di Inter-Fiorentina, alcune indicazioni di formazione che arrivano dal Corriere dello Sport: ieri i viola hanno svolto una seduta di scarico e solo oggi si saprà qualcosa in più sulle possibili scelte di Stefano Pioli, che non parlerà nella conferenza stampa della vigilia. Pochi dubbi sul modulo: 3-5-2. Potrebbero giocare gli stessi visti col Bologna. Non è da escludere che Pongracic possa lasciare il posto a Comuzzo, o che Sohm sostituisca Mandragora. Per il resto, spazio alla continuità. Sarà determinante la rifinitura di oggi al Viola Park, scrive il Corriere.
Pubblicità
Rassegna stampa
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Keandi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Copertina
FirenzeViolaIl campo ha parlato, ma Pioli lo ascolta? Fortini, Ndour e un cambiamento che non può essere rimandato
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com