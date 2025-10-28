Verso San Siro: Pongracic-Comuzzo e Mandragora-Sohm, ecco i due ballottaggi

Alla vigilia di Inter-Fiorentina, alcune indicazioni di formazione che arrivano dal Corriere dello Sport: ieri i viola hanno svolto una seduta di scarico e solo oggi si saprà qualcosa in più sulle possibili scelte di Stefano Pioli, che non parlerà nella conferenza stampa della vigilia. Pochi dubbi sul modulo: 3-5-2. Potrebbero giocare gli stessi visti col Bologna. Non è da escludere che Pongracic possa lasciare il posto a Comuzzo, o che Sohm sostituisca Mandragora. Per il resto, spazio alla continuità. Sarà determinante la rifinitura di oggi al Viola Park, scrive il Corriere.