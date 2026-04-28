Harrison e Solomon, il futuro è in bilico. La Nazione: "Il club riflette sui riscatti"

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Come riporta questa mattina La Nazione, restano molti dubbi sul futuro di Harrison e Solomon, arrivati nel mercato di gennaio. Tra poche settimane il club dovrà decidere se riscattarli oppure no. La valutazione dipenderà sia dall’investimento economico sia dal rendimento tecnico. Gli esterni offensivi sono comunque considerati importanti per sistemi come il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Per questo le scelte non potranno essere sbagliate e si valutano anche eventuali alternative. Finora però le prestazioni sono state altalenanti, con Solomon penalizzato anche dagli infortuni.