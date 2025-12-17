Anche Fagioli può essere sacrificato, La Nazione: "Non è più al centro del progetto"
La Nazione analizza la situazione attuale in casa viola con il mercato di gennaio alle porte. Sul quotidiano si legge come la società abbia voluto far filtrare allo spogliatoio un messaggio netto: il club tratterrà tutti gli elementi che ritiene giusti da tenere, a prescindere dalle richieste di cessione che potranno arrivare. Una presa di posizione forte, ribadita negli ultimi giorni ai più livelli, per blindare un gruppo che attraversa uno dei momenti più delicati della stagione. L’obiettivo è chiaro: impedire che il mercato diventi una via di fuga dalle difficoltà. Il contesto, però, resta complicato.
Da settimane nello spogliatoio serpeggia un malumore che, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ha portato anche a forti diverbi. Chi rientra nella categoria degli incedibili sono sicuramente Kean e Fortini. Discorso diverso per Gudmundsson, Fagioli e Dodo: il numero 10, seguito a sua volta dai giallorossi, ha concrete possibilità di partire a gennaio, mentre tanto l’ex Juve quanto il brasiliano non sembrano più al centro del progetto.
