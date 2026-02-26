Verso lo Jagiellonia, attesi al Franchi circa 8 mila tifosi: affluenza in stile Conference

Dopo il derby quasi tutto esaurito di lunedì contro il Pisa, stasera il Franchi sarà in “versione Conference”, cioè piuttosto vuoto. Sono attesi circa 8.000 tifosi, un numero in linea con le presenze degli ultimi anni e lontano dalla soglia dei 10.000. La scarsa affluenza è dovuta a diversi fattori: il turno è praticamente già deciso dopo lo 0-3 in Polonia e l’orario scomodo delle 18.45 per chi lavora. Molti supporter preferiranno attendere fiduciosi i prossimi match.

Dalla Polonia arriveranno circa 1.250 tifosi dello Jagiellonia Białystok. La prefettura ha emesso i consueti divieti e resta alta l’allerta per circa 300 ultras considerati pericolosi. Il piano sicurezza è già definito nei minimi dettagli, anche con la polizia polacca. Lo riporta La Nazione.