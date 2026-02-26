Fiorentina, obbiettivo ottavi per il quarto anno di fila. La Gazzetta: "Caccia al poker"

"Fiorentina a mille. Caccia al poker con lo Jagiellonia". È questo il titolo di apertura sulla Fiorentina di questa mattina della Gazzetta dello Sport, che utilizza la parola poker in riferimento alla possibilità del club viola di centrare gli ottavi di Conference per il quarto anno di fila.

"La Conference non è la Champions e nemmeno l’Europa League, con cui condivide la musichetta pre partita, però è pur sempre un attraente giardino europeo che la Viola si è abituata a frequentare in primavera: negli ultimi tre anni è arrivata due volte in finale e una in semifinale. Vanoli oggi può fare poker anche senza segnare gol e subendone non più di due, centrando gli ottavi per la quarta volta di fila,perché l’obiettivo numero uno è qualificarsi. Però vincere aiuta a vincere e allungare a quattro la striscia dei successi sarebbe un importante segnale di continuità".