Sepe: "La Fiorentina non la metterei in lotta salvezza, la rosa è da Europa. Si salverà"

vedi letture

Luigi Sepe, ex portiere tra le varie squadre anche del Parma e con un'esperienza in rosa alla Fiorentina, ha parlato a Tuttosport analizzando la lotta salvezza: "Ok che la Fiorentina è partita malissimo, ma non la metterei nella lotta retrocessione: ha una rosa costruita per arrivare in Europa e si salverà. Anche il Toro ha valori superiori a quelle in coda: per questo sono fiducioso che possano riuscire a tirarsi fuori dalla bagarre della lotta salvezza. Quando sei lì in fondo e non ci sei abituato, da giocatore ti prendi male, ti spaventi e vai in difficoltà. I granata però hanno tutto per risalire".