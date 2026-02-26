Piccoli sulla scia di Kean: contro lo Jagiellonia per dare continuità in zona gol

Tra Kean e Piccoli ci sarà un altro ideale passaggio di testimone questa sera al Franchi nel match di ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia. Il ragazzo cresciuto nel vivaio dell’Atalanta spera di restare in scia del capocannoniere viola: Moise ha infatti segnato 3 reti nelle ultime 3 partite di Serie A, mentre Piccoli solo uno nell’unica gara giocata dall’inizio nel mese di febbraio, quella in Conference League disputatasi in terra polacca proprio contro lo Jagiellonia. Lo riporta La Nazione.