Piccoli sulla scia di Kean: contro lo Jagiellonia per dare continuità in zona gol
Tra Kean e Piccoli ci sarà un altro ideale passaggio di testimone questa sera al Franchi nel match di ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia. Il ragazzo cresciuto nel vivaio dell’Atalanta spera di restare in scia del capocannoniere viola: Moise ha infatti segnato 3 reti nelle ultime 3 partite di Serie A, mentre Piccoli solo uno nell’unica gara giocata dall’inizio nel mese di febbraio, quella in Conference League disputatasi in terra polacca proprio contro lo Jagiellonia. Lo riporta La Nazione.
2 A caccia di un poker di vittorie e degli ottavi di Conference. Con lo Jagiellonia Piccoli in attacco, dietro Comuzzo
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
