Riecco la Fiorentina da Conference, Tuttosport: "In porta torna Lezzerini"

I cambi di formazione in casa Fiorentina per la sfida allo Jagiellonia, rispetto alla squadra che ha vinto il derby toscano lunedì sera, s’annunciano essere Lezzerini in porta, Comuzzo e Gosens in difesa, Fabbian a centrocampo e Fazzini sulla fascia. Tra i big dovrebbero esserci Dodo (squalificato con l’Udinese) e Mandragora che ha saltato il Pisa per squalifica. Partirà in panchina, sottolinea Tuttosport, ma è a disposizione Fagioli assente ieri per motivi familiari, possibile un impiego a gara in corso per Gudmundsson dopo l’infortunio alla caviglia.

Mentre per Rugani, fuori dalla lista Uefa al pari di Brescianini («Scelte sofferte ma condivise con i ragazzi e la società» spiega Vanoli), è stata organizzata una partitella con la Primavera per fargli ritrovare il ritmo gara. Nello Jagiellonia sostenuto da un migliaio di tifosi (di cui 300 ritenuti vicini all’estrema destra: già da ieri prefettura e questura sono in allerta ed è stata disposta una serie di provvedimenti) rientra uno degli elementi più importanti, il bomber Pululu