I numeri delle ultime 11 gare non mentono, il CorFio: "Fiorentina in ripresa"
FirenzeViola.it
La partita di stasera contro lo Jagiellonia cade in una fase positiva per la Fiorentina. Nelle ultime 11 giornate di campionato i viola hanno ottenuto 18 punti, un bottino che ha in parte compensato i soli 6 conquistati nelle prime 15 gare. I miglioramenti si vedono in entrambe le fasi: in attacco le conclusioni sono salite da 2,73 a 5,09 ogni 90 minuti, con più precisione nei passaggi (oltre l’86% in 7 delle ultime 11 partite) e un aumento dei dribbling riusciti. Anche la difesa è cresciuta, passando da 1,7 a 1,18 gol subiti di media e riducendo le conclusioni concesse da 5,06 a 3,9 a partita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
