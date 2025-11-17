Verso la Juventus, il bivio della stagione. Il Corriere Fiorentino: "Obiettivo salvezza"

"Obiettivo salvezza" è il titolo con cui si apre l’odierna edizione del Corriere Fiorentino che fa il punto sulla Fiorentina verso la gara con la Juventus. Per tutto l’universo viola una sfida che non sarà mai considerata come le altre, per Vanoli e la sua squadra il primo vero banco di prova dopo le prime sedute di allenamento (due al giorno) e il pareggio di Marassi. Vanoli è chiamato a invertire il trend negativo che ha portato la squadra all’ultimo posto della classifica, senza vittorie, con appena 4 pareggi e 5 sconfitte.

Per riuscirci l’allenatore si sta facendo carico di un po’ tutte le dinamiche attorno alla squadra, in una sorta di lavoro mentale cui seguiranno eventuali modifiche alla tattica. Mentre da Torino filtra l’intenzione di Spalletti di cambiare modulo, a Bagno a Ripoli Vanoli starebbe proseguendo sulla strada del passato, quella del 3-5-2, seppure sia necessario attendere il rientro dei vari Nazionali per capire meglio quali e quante saranno le scelte di formazione. La prevendita per la partita di sabato ha già proiettato le stime oltre le 17 mila presenze, ma ancora c’è tempo e il club conta sul tutto esaurito.