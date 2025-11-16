Da beniamino dei tifosi a oggetto della critica. Dodo è pronto a rilanciarsi con Vanoli
Tra i giocatori che in questa prima parte di campionato hanno deluso maggiormente in casa Fiorentina c'è sicuramente il laterale viola Dodo. Il brasiliano sembra aver perso smalto e brillantezza rispetto allo scorso anno, passando da beniamino dei tifosi ad essere uno dei più criticati. Sorriso spento da mesi, la polemica social con il follow tolto alla Fiorentina su Instagram che lo stesso Vanoli ha voluto smorzare, chiedendo a tutti un uso dei social più responsabile.
Il periodo è un po' così, ma la disponibilità è stata subito totale per assecondare le richieste del nuovo tecnico Paolo Vanoli, con l'intenzione di ripartire mettendosi alle spalle una prima parte di stagione da incubo, con la consapevolezza di poterne venire fuori. Lo riporta La Nazione.
