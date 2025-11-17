Fiorentina, calo di affluenza dei tifosi al Franchi: i motivi principali e gli incassi del club
Il Corriere dello Sport nel pezzo sullo stadio si domanda come mai c'è stata una diminuzione di affluenza da parte dei tifosi allo stadio, che non è solo legato agli ultimi risultati. Parte dagli anni precedenti, c'entra il caro vita generale ma anche ovviamente le condizioni del Franchi, in generale con un'esperienza partita che, tra code, mancanza di parcheggi, e obsolescenza progressiva dei servizi interni fa sì che sempre più persone scelgano di vedersi la partita a casa.
Per questo, una città come Firenze e una società come la Fiorentina, con una base in campionato di 13.500 abbonati, in questo momento fa fatica a riempire uno stadio da 22.000 posti. Con conseguenze dirette anche sulle casse del club, che già risente di una perdita fissa legata all'impossibilità di utilizzare tutta la struttura: nel 2023/24 (ultima annata con un Franchi completo) gli incassi dai biglietti erano stati di 16 milioni, mentre erano calati a 11 la stagione scorsa.
