Gosens punta la Juventus: il rientro in campo dopo la sosta per superare la crisi

La Repubblica-Firenze fa il punto sul rientro in campo di Robin Gosens. La Fiorentina lo aspetta con grande attesa: uscito due settimane fa durante la sfida di Milano contro l’Inter il terzino tedesco sta ultimando in questi giorni il percorso di recupero per poi riaggregarsi al gruppo di Vanoli in vista della ripresa del campionato contro la Juventus. Ritrovarlo sarebbe la notizia più bella della sosta.

La leadership del tedesco nel gruppo, la fame di vittorie messa in campo e l’atteggiamento — psicologicamente parlando — teso sempre a guardare il bicchiere mezzo pieno e non quello vuoto e teso a scacciare la negatività sono tutte componenti che adesso alla Fiorentina servono, eccome. Da domani, con la ripresa degli allenamenti e il progressivo ritorno dei nazionali, si inizierà a pensare alla Juventus e anche Gosens potrà valutare più attentamente il percorso di recupero, con la voglia di tornare il prima possibile ma senza rischiare nulla.