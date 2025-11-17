Fiorentina col 3-5-1-1, La Gazzetta dello Sport: "Vanoli non cambia e si aggrappa a Kean"

Vanoli non stravolgerà l'assetto per la sfida di sabato con la Juventus, si legge su La Gazzetta dello Sport. Avanti con il 3-5-1-1, poi si vedrà. La squadra è in piena crisi e rivoluzionare adesso potrebbe confondere ancor più la situazione invece che migliorarla. Quindi avanti con la difesa a tre e un attacco che prevede un solo centravanti di ruolo e alle sue spalle un altro uomo offensivo, ma non una vera e propria punta. In questo periodo quindi Kean e Piccoli si alterneranno, senza convivere.

L’attacco non sarà eventualmente l’unico reparto a cambiare perché anche la difesa in futuro potrebbe passare a quattro con Dodo e Gosens più bloccati dietro. Intanto adesso il favorito per affiancare Kean, unica punta, sembra Albert Gudmundsson, che dovrà però capire in fretta che cosa gli chiede Vanoli. Il centrocampo contro la Juventus vedrà ancora due uomini di fascia, un play e due mezzali. Nicolussi Caviglia avrà compiti di costruzione e a completare il reparto oltre a Mandragora sembra preferibile la fisicità di Sohm.