Di Gennaro: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Ranieri cambi atteggiamento"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina ed attuale opinionista di Dazn, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Adesso che la squadra è in forte sofferenza serve di più sotto il profilo del carattere, del cuore, dello spirito. In questo momento serve essere pratici e, se sei 2-1 a Genova, devi vincere. Che gol è il secondo incassato? Certi errori non vanno commessi. Vanoli lo conosco, ha lavorato con Conte e da Antonio ha preso la capacità di dare un’identità alla squadra. Ha l’esperienza giusta, a Venezia ha fatto un mezzo miracolo prendendo la squadra sest’ultima in B e l’ha portata in Serie A in un anno e mezzo. Paolo credo sia l’allenatore giusto. Anzi, ne sono sicuro. I calciatori però, chi più e chi meno, devono capire che in questo momento vanno conquistati punti per non retrocedere. Questa estate sono stati spesi novanta milioni: non è che questa squadra non sia costata a Commisso e non abbia qualità. Vanoli ha detto di non dover dimostrare nulla a Gudmundsson, a Fagioli, ai calciatori che sono chiamati a confermare sul campo le loro qualità, con la necessità anche di esprimere una mentalità vincente. Ho citato due nomi tra i più rappresentativi, ma vale per tutti. Penso a Ranieri che è il capitano e deve avere atteggiamenti diversi».

Cosa ne pensa dei momenti di Gudmundsson e Kean?: "L’islandese l’ho seguito per due anni a Genova e le partite le vinceva da solo. Problemi personali o tutto quello che vuoi, però poi in campo hai il 10 sulle spalle e il 10 pesa a Firenze ancora di più. Moise invece ha scelto di rimanere a Firenze, rafforzando la sua leadership che lo scorso anno si è manifestata non solo con i tanti gol realizzati. Tutti si devono mettere a disposizione di Vanoli, ma è chiaro che la Fiorentina ha assoluto bisogno del miglior Kean per tirarsi su".

