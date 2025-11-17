"Partita con la Juve arma a doppio taglio: c'è da sperare nel reset quasi totale", il punto di Poesio

"Testa da piccola, gambe da grande" è il titolo dell'editoriale che si legge sulle colonne del Corriere Fiorentino questa mattina del giornalista Ernesto Poesio. Di seguito alcuni estratti: "La partita con la Juventus è da sempre un’arma a doppio taglio: vincerla significherebbe aprire uno squarcio di luce tra le nuvole nere che da settimane stazionano dispettose sopra il Viola Park, ma perderla renderebbe ancora più elettrico l’ambiente finendo per affievolire «l’effetto novità» che ogni cambio di panchina porta con sé. [...] I primi mesi della stagione hanno fatto emergere tutte le fragilità di una Fiorentina che si è trovata impreparata ad affrontare le difficoltà.

C’è da sperare quindi che il reset quasi totale porti da subito i suoi frutti sia in campo che in ottica gennaio quando il club sarà chiamato a risolvere le problematiche tecniche che il mercato estivo ha generato. Molto del peso che grava sui viola dovrà portarlo Paolo Vanoli, chiamato a risolvere una situazione che si è fatta domenica dopo domenica più complicata".