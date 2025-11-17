Dzeko e Gudmundsson a due velocità, La Nazione: "Male in viola, bene in nazionale"

vedi letture

La doppia velocità degli attaccanti della Fiorentina è un tema che rimbalza da una sosta all’altra, si legge su La Nazione. La pausa di novembre non ha fatto eccezione: Gudmundsson ha timbrato a Baku contro l’Azerbaigian mentre Dzeko ha firmato una rete dal peso specifico enorme nella sfida di Zenica tra la sua Bosnia e la Romania. Due lampi che raccontano molto del momento delle punte viola, spente in campionato ma rigenerate non appena cambiano aria.

Segnali positivi per i diretti interessati ma soprattutto per Paolo Vanoli, che in settimana riaccoglierà a scaglioni tutti i nazionali e dovrà riassemblare un reparto avanzato fragile in attesa del recupero di Kean. E servirà lucidità, perché sabato al Franchi arriva la Juventus e l’attacco viola — appena 9 gol segnati in Serie A — è ad oggi uno dei meno produttivi del torneo, meglio solo di cinque squadre. Per questo, a Firenze, si guarda con un certo ottimismo ai numeri raccolti dagli attaccanti lontano da casa.